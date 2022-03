Гледаме Оскарите на живо

За поредна година Нова ще излъчва на живо най-голямата церемония в света на киното – наградите Оскар. Броени часове преди събитието на годината започва специалното петчасово студио – Треска за Оскари: Блясъкът се завръща. Водещ ще бъде Мон Дьо, заедно със Станислава Айви и Ясен Дараков.

В студиото ще гледаме някои от най-известните български актьори, режисьори, продуценти и кинокритици у нас и зад океана, които ще коментират актуалните новини около подготовката на церемонията, червения килим и номинациите в звездната нощ. Веднага след края на студиото, по филмовия канал Кино Нова зрителите ще могат да проследят на живо звездната церемония по раздаване на наградите. Вчера стана ясно, че Бионсе и Били Айлиш ще пеят на церемонията в неделя.

Бионсе ще изпълни номинираната песен Be Alive от Крал Ричард, а Били Айлиш и брат ѝ Финиъс ще представят No Time To Die от едноименния филм за Джеймс Бонд. За първи път от 2018 година насам шоуто, което ще е в в театър Долби в Лос Анджелис, ще има трима водещи.