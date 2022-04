Dead Can Dance с концерт в София

Стартира европейската обиколка на легендарното дуо Dead Can Dance. На 14 май те ще изнесат своето шоу в първа зала на НДК. Завръщането на магнетичния тандем Брендан Пери и Лиса Джерард в България ще бъде с група музиканти от 7 души. Формацията ще изпълнява композициите от цялата си забележителна кариера в нови аранжименти.

В нова светлина ще чуем и видим композиции, превърнали се в химни на три десетилетия, любими класики от албуми като The Serpent’s Egg (4AD, 1988), Aion (4AD, 1990) и Into The Labyrinth (4AD, 1993).

Шотландската певица, музикант и текстописец Астрид Уилямсън ще придружава Dead Can Dance по време на повечето дати от турнето. Тя ще открие и големия им концерт в София.