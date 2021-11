Българска песен с номинация за Холивудските музикални награди



Гласували 0

Видян 38 пъти | Коментари 0 Гласували



Песента I want to live (Искам да живея) в изпълнение на Борислав Славов и Илона Иванова се класира за финалите на престижните световни музикални награди The Hollywood Music In Media Awards(HMMA). HMMA отличава най-добрата оригинална музика в света от всички визуални медии (филмова индустрия, телевизия, видео игри). Сред носителите на наградата от предишни години са имена като Джъстин Тимбърлейк, Лейди Гага, Трент Резнър и Марк Ронсън. Борислав Славов е български композитор на музика за видео игри, носител на множество награди. Той е известен с работата си по отличената с наградата на Британската академия (BAFTA) видео игра Divinity: Original Sin 2, а също така и играта Crysis 2, където той работи заедно с именития холивудски композитор Ханс Цимер. Илона пък е българска певица, позната от формата Гласът на България, където участва през 2017.