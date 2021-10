Kan Wakan с трети сингъл



Гласували 0

Видян 29 пъти | Коментари 0 Гласували

Kan Wakan пусна третия и финален сингъл преди излизането на новия си албум. No Sweat Off My Back вече е в световните платформи за музика и в него отново звучи топлият и емоционален глас на SAÍGO. Темата на парчето следва футуристичната линия на предишните два сингъла - O’Mother и Shining Bright Truth и подобно на тях е поетична реплика на странното време, в което живеем. “Живеем в общества, които са в упадък и разпад. Живеем в дигиталния свят, който е анонимен, но и под постоянно наблюдение. В ерата на автоматизацията продължаваме да се самоопределяме през работата. За мен тази песен е медитация и приемане на задушаващото безпокойство на модерния човек”, казва Георги Линев. Видеото към парчето, отново режисирано от Васил Витанов, е своеобразно наблюдение на един недобре подготвен снимачен екип, който подготвя терена си. Клипът е по-скоро визуално допълнение към песента, отколкото опит за подчертаване на идеите, заложени в нея. Той е и първа част на видео трилогия, обединяваща три песни от Phantasmagoria Vol. 2. Георги Линев, познат като Kan Wakan е композитор, продуцент и мултиинструменталист, роден в България и работещ между Лос Анджелис, Лондон и София. Дебютира на световната музикална сцена с албума Moving On, в който участват музиканти с общо 25 награди "Грами”. Издаден от един от най-големите музикални лейбъли в света (Verve / Universal Music Group), Moving On достига до номер 37 в класацията на Billboard и печели на Линев признанието за един от най-обещаващите млади артисти на медии, като Rolling Stone, Yahho! Music, Nylon, KCRW, Hype Machine, BBC1 и LA Weekly. Парчета от албума влизат в култови сериали на Netflix, HBO и Amazon Prime, а само преди броени дни един от траковете бе семплиран в The Melodic Blue - дебютния албум на племенника на Kendrick Lamar - рапърът Baby Keem, който дебютира в топ 5 на Билборд, с дуети с Kendrick и Travis Scott. През 2018-а следва Phantasmagoria Vol. I, с който Kan Wakan стартира трилогия, която ще бъде продължена с новия албум Phantasmagoria Vol. II, който се очаква на 10 ноември тази година. В него ще видим развитието на Линев като артист и композитор, който съчетава електронни аранжименти и симфонични оркестрации “на ръба на трип-хопа, акустичните балади и сайкъделик музиката” (The Fader), като изкушава публиката да изостави бездънното скролване в името на деликатно и очарователно преживяване. Линк: https://www.youtube.com/watch?v=WLj5i8gMfAQ