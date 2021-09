Rich The Kid идва за първи път в България с взривяващо шоу



Една от най-горещите световни trap звезди Rich The Kid идва за първи път в България за едно "чудовищно" шоу, каквото не се е случвало у нас!



Студентският празник 8 декември тази година ще се помни много дълго. Monstar Events, които не веднъж са пълнили зала Христо Ботев в Студентски град, са ви подготвили разбиващ мини trap фестивал, на който хедлайнер ще бъде една наистина световна звезда - Rich The Kid. Освен него на събитието, което ще продължи цяла нощ, ще видим и новата щатска трап сензация Ghostluvme като специален гост, както и много от българските Trap & Drill групи и артисти.



Визитата на Rich The Kid в България на тази дата не е случайна. По информация от мениджмънта на артиста, Rich ще издаде нов албум на 5 декември, не с кой да е, а със самият Lil Wayne. В България ще бъде първият концерт, на който този албум ще бъде представен.



Dimitri Leslie Roger a.k.a. Rich The Kid е един от най-горещите trap изпълнители в момента. Въпреки сравнително младата си възраст, той има парчета с едни от най-големите имена в световната trap музика. Артистите, с които е работил, говорят сами за себе си - Migos, Young Thug, Young Dolph, Yo Gotti, French Montana, Bobby Shmurda, Rowdy Rebel, Gucci Mane и много други.



Начален час за този Trap Студентски Бал е 21ч., а партито ще продължи чак до сутринта!



Събитието се организира с подкрепата на VAPEPRO - НОВОТО СЕКСИ.