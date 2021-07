Били Айлиш с нов сингъл и видео



Billie Eilish представи новия си сингъл „ NDA” и саморежисирано видео към него, които ни кара т да настръхнем . В песента изпълнителката разказва за мрачната страна на известността и трудностите, които идват с нея – невъзможни връзки, далеч от нормалния социален живот и потенциални преследвачи. Въпреки, че новият й проект Happier Than Ever би трябвало да показва една по-мека и щастлива страна на Eilish , с „ NDA” тя оставя вярна на стила си и болезнената искреност в текстовете си, препращайки слушателите към страховитата ера на When We All Fall Asleep Where Do We Go . Видеото към песента, което е заснето на един кадър, представя Billie , заедно с екип от 25 професионални шофьори – каскадьори, които карат бясно покрай нея. В него не участват дубльори и няма допълнителни визуални ефекти – органично и неподправено, като самата Eilish. “NDA” е петият трак от втория й албум „ Happier Than Ever” , който се очаква да излезе на 30 юли, като преди това седемкратната носителка на Грами представи песните „ Therefore I Am”, “Lost Cause” и “Your Power” заедно с видеата към тях. 2021 г. се очертава като изключително силна за 19-годишната суперзвезда – песента й „ Your Power” дебютира на #10 в класацията Billboard Hot 100 и събра над 150 млн. стрийма в първите две седмици от релийза. В началото на годината Billie грабна две статутеки на наградите Грами – „Звукозапис на годината“ за „everything i wanted” и „Най-добра песен, писана за визуална медия“ с „ No Time To Die” от саундтрака към предстоящия филм от поредицата за James Bond. През февруари документалният й филм „The World’s A Little Blurry ” получи световно признание от критиците, а по-рано този месец Eilish издаде и фотокнига, която включва стотици невиждани досега снимки и улавя перфектно вътрешния и външния й свят, давайки възможност на феновете да надникнат в личния й живот.