Денис Лойд с дебютен албум

Талантливият изпълнител, автор на песни, продуцент и мултиинструменталист Dennis Lloyd представи дебютния си албум Some Days - музикална хроника на “най-тъмния период от живота му”! Вълнуващата и емоционална колекция съдържа 14 парчета, сред които хитовете “Alien”, “Anxious” и “The Way”! В Some Days Lloyd се връща назад във времето, когато на пръв поглед кариерата му потръгва безпрецедентно, благодарение на хитовото парче “Nevermind” от 2018 г., а всъщност зад кулисите му се налага да се изправи пред сериозни изпитания. Надявайки се да пусне песента “Never Go Back” като следващ сингъл, Lloyd се сблъсква с категоричния отказ на предишния си лейбъл, който не се съгласява с креативната посока, по която изпълнителят е поел и замразява музикалните му проекти. Едногодишен правен спор между двете страни предизвиква последвалите проблеми с депресията на Dennis, който не е сигурен дали някога отново ще може да издава музика.

За да отпразнува релийза на дебютния си албум, Lloyd организира специален лайв стрийм концерт, който ще се проведе на 3-ти юли в Menora Arena в родния му град Тел Авив , и ще бъде излъчен отново на 8-ми юли. Dennis Lloyd представя първото си EP - Exident през 2019 г . , благодарение на което събира над милиард стрийма в дигиталните платформи. Водещият сингъл от него - “Never Go Back” , моментално се превръща в едно от най-добавяните парчета в плейлистите за хитове на Spotify . Малко след това списание Forbes възхвалява израелския изпълнител за невероятния му талант да „съчетава елементи от поп, R&B, рок и реге в песните си, с които променя глобалните граници в музиката“ . Lloyd прекосява целия свят по време на разпродаденото си турне Never Go Back Tour , със спиращи дъха изпълнения на звездния фестивал Coachella Valley Music & Arts Festival и много други. Миналата есен Dennis разпродава турнето си The Never Go Back Tour: Part III , което преминава през 16 европейски държави.