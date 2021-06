Легендите от Форинър идват в София



Рок титаните Форинър се завръщат на български терен. В рамките на турнето си музикантите ще посетят най-горещите музикални точки в Европа, включително и София. Това ще се случи на 27 май 2022 г, а мястото е първа зала на НДК. С 10 мултиплатинени албума, над 80 млн. продадени копия и неподражаем музикален стил, Форинър са световно признати като една от най-успешните банди в рок историята. Песните им се превръщат в химни на цели поколения. На 27 май в НДК ще прозвучат на живо парчета като I Want To Know What Love Is, Cold As Ice, Hot Blooded, Waiting For A Girl Like You, Feels Like The First Time, Urgent и други. След повече от 40 години успешна музикална кариера, рокаджиите продължават да превземат световните класации, а хитовете им имат над 10 млн. слушания всяка седмица.





