Били Айлиш с нов сингъл



Billie Eilish отново зарадва феновете си с нова песен и предизвикателно видео към нея. „Lost Cause“ е четвъртият сингъл от албума „Happier Than Ever“, който се очаква да излезе на 30 юли, като преди това изпълнителката представи хитовете „Your Power“, „My Future“ и „Therefore I Am“. „Lost Cause“ е в характерния за Eilish меланхоличен стил, съпътстван от джазов инструментал и закачлив текст. Тракът разказва за апатичен партньор, изцяло незаслужил отделеното му време, а във видеото Billie изглежда твърде заета да купонясва с приятелките си, за да страда по него. 2021 г. се очертава като изключително силна за 19-годишната суперзвезда – песента й „Your Power” дебютира на #10 в класацията Billboard Hot 100 и събра над 150 млн. стрийма в първите две седмици от релийза. В началото на годината Billie грабна две статутеки на наградите Грами – „Звукозапис на годината“ за „everything i wanted” и „Най-добра песен, писана за визуална медия“ с „No Time To Die” от саундтрака към предстоящия филм от поредицата за James Bond. През февруари документалният й филм „The World’s A Little Blurry” получи световно признание от критиците, а по-рано този месец Eilish издаде и фотокнига, която включва стотици невиждани досега снимки и улавя перфектно вътрешния и външния й свят, давайки възможност на феновете да надникнат в личния й живот.