Избраха първите финалисти на Евровизия



Станаха ясни първите финалисти на тазгодишното издание на Евровизия. Събитието бе открито с кадри от града-домакин Ротердам, а секунди по-късно на екрана се появи последният победител на Евровизия – Дънкан Лорънс. Към финала продължават Норвегия, Израел, Русия, Азербайджан, Малта, Литва, Кипър, Швеция, Белгия и Украйна. Шест изпълнители не успяха да се преборят за място на сцената в събота. Това са Хърватия, Ирландия, Румъния, Австралия, Словения и Северна Македония, чийто певец Васил Гарванлиев има и български корени. От БНТ обясниха пред българските зрители, че не могат да гласуват за избора на финалисти на този полуфинал. Това те ще могат да направят в четвъртък вечерта, когато и Виктория Георгиева ще представи своята песен Growing Up Is Getting Old. Вчера пък САЩ обявиха, че първото издание на тяхната версия на Евровизия ще стане факт през 2022. Американският песенен конкурс ще бъде излъчван по телевизията NBC. Той ще e копродукция между Propagate и Universal Television Alternative Studio. Шоуто ще включва изпълнения на живо от представители от всички щати, които ще се впуснат в надпревара за титлата най-добра оригинална песен.















