Били Айлиш с чисто нов албум



Суперзвездата Billie Eilish пуска нова песен в четвъртък – тя ще бъде част от предстоящ албум, за който Eilish споделя: „Това е най-любимото ми творение и съм едновременно развълнувана, нервна и нетърпелива да го споделя с всички вас. Не мога да опиша чувството! Никога досега не съм изпитвала такава любов към друг проект. Надявам да усетите това, което и аз усетих.„ Тя също сподели в Инстаграм и обложката на новия албум - в стил 50–те и показваща Billie вкопчила се в себе си и със сълзи, стичащи се по лицето й. Миналият месец Eilish спечели Record of The Year на 63-тото издание на наградите Грами с песента „Everything I Wanted”, което се случва за втора поредна година, след като през 2020 получи същото отличие за „Bad Guy”. Миналогодишните Грами са исторически за изпълнителката, която освен статуетка за Record of the Year, печели и наградите за Best New Artist, Album of the Year, Song of the Year и Best Pop Vocal Album, което я превърна в най-младия артист-победител във всички главни категории. Новият албум ще включва 16 трака, сред които е и последният хит на изпълнителката, „Therefore I am”, който излезе миналата есен.