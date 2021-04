Васил Петров с нов албум



Васил Петров подготвя нов албум “Love Songs vol.1” за Международния ден на джаза и негов рожден ден (30-ти Април), който се очаква да бъде да готов в началото на месец май. Това е 14-ти и най-романтичен до момента студиен албум на многократно награждавания ни артист.Това е 14-ти и най-романтичен до момента студиен албум на многократно награждавания ни артист. Той се завръща в студиото с нов поглед върху живота и с почит към музиката, която винаги е обичал. Влива нова любов в няколко популярни поп хитове и великолепни класики от списъка на “American Songbook”. Съпроводът е от триото на Ангел Заберски младши – пианист и аранжор, който знае как да блести без да се опитва да надделява. В състава на триото басист е Борис Таслев, а барабанист e Стоян Янкулов – Стунджи. Записите са направени в Intelligent Music Studios. Записите са направени в Intelligent Music Studios от музикалния продуцент Иво Стефанов, а продуценти на албума са Васил Петров и Милен Врабевски/Intelligent Music Ltd. Албума „Love Songs vol.1” e музика за душата и сърцето, която окрилява чрез хитови джаз и поп стандарти и вълнуващи балади. В трак листа присъстват идеалистичната и прелестна “Smile”. Вътре място намира и джаз образеца на Rodgers & Hart, “My Funny Valentine”, баладите “Laura”, “The shadow of your smile”. Други забележителни песни са боса нова темите “Corcovado” и “A day in the life of a fool”, романтичната “I remember you”, както и подбраните от Петров лични фаворити като “Who can I turn to”, “Embraceable you” и други. Елегантно, с финес и чувство за суинг, Васил Петров показва с „Love Songs vol.1”, че животът е хубав, а романтиката жива .