Георги Симеонов–JJ посвети песен на Земята

„С тази песен, в трудните времена на пандемия, бих искал да призова всички да осъзнаем, че само заедно и обединени можем да помогнем на Майката Земя и човечеството да оцелее като изградим нов свят – без омраза, без войни и без страдания.“ – споделя изпълнителят. Посланието на God is one for All/ Earth song е за мир и разбирателство, като път, по който трябва да вървим! Музиката и текста Георги Симеонов написва, вследсвтие на спонтанно обзело го вдъхновение малко след полунощ. „Не можах да заспя и усетих енергията на тази песен.“ – допълва JJ. Аранжиментът на God is one for All/ Earth song е дело на Светльо Заров, а Ники Нанков визуализира и завършва по най-брилянтния начин видеото към песента. Любопитен факт е, че във видео-клипа участват 2-те племеннички на Георги Симеонов, Грациа на 8 г. и Микаела на 4, които за първи път застават пред камерата и се справят перфектно с ролите си. В английския текст са застъпени изконните човешки ценности и нужда от любов. Любовта към всички живи същества на Планетата – хора, растения, животни, която да изпълни сърцата ни! Апелът на JJ е божествената искра на вярата в Единния Бог, която всеки носи в себе си, да ни води по пътя от мрака на омразата, войните и страданията към Светлината на Мира, Любовта и Радостта! Според него само, където има любов, може да има живот! „Вярвам, че песента ще докосне сърцата на хората и ще ни помогне да вървим по пътя на Мира и Любовта! Това е моя призив за спасение на Планетата Земя и човечеството!“ Песента е вторият музикален проект на Георги Симеонов-JJ след брилянтното му представяне в предпоследния сезон на шоуто „Като две капки вода“, където стигна до финал заедно с Фики Стораро, Дара и Маги Джанаварова. Премиерата на God is one for All/ Earth song е на 22-ри Април - деня на Земята, обявен от ООН и отбелязан за първи път през 1970г. God is one for All/ Earth song https://youtu.be/VsOC9fxHocM