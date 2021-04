Анет с Марион Котияр открива фестивала в Кан



Анет, първият англоезичен филм на режисьора Лео Каракс, ще открие 74-ия международен филмов фестивал в Кан на 6 юли. Действието в мюзикъла, който ще се състезава в конкурсната програма, се развива в Лос Анджелис. Анет разказва историята на Хенри, комедиен артист, и оперната певица Ан. Под светлините на прожекторите те са идеалната двойка. Раждането на първото им дете Анет, мистериозно момиче с изключителна дарба, ще промени завинаги живота им. Главната роля в лентата е поверена на френската филмова зведза Марион Котияр, която си партнира с Адам Драйвър и Саймън Хелбърг. За музикалната част на Анет са отговорни от театралната арт-поп група Sparks, а музикален продуцент е носителят на награди Грами и БАФТА Мариус де Врийс, познат с работата си по Ла Ла Ленд, Мулен Руж и Котките. Последният филм на Лео Каракс беше Holy Motors от 2012, който предизвика много противоречиви реакции, но накрая се оказа в списъците с най-добрите заглавия за годината. Каракс е известен и с The Lovers on the Bridge с Жулиет Бинош и Pola X със сина на Жерар Депардийо – Гийом и Катрин Деньов. Филмовият фестивал в Кан ще се проведе от 6 до 17 юли.