Ким Кардашиян вече е милиардер

Ким Кардашиян влезе в отбора на милиардерите, обявиха от Forbes. Въпреки че риалити шоуто Keep Up With The Kardashians приключва и в момента тече последният му сезон, Ким очевидно се справя страхотно. Тя бе звездата на шоуто, което й донесе световна слава. В момента Ким придвижва и развода си с Кание Уест, но продължава да трупа активи. В момента нетната стойност на богатството й се оценява на милиард долара, които дължи на инвестициите си в облекло и козметика, както и на тв си участия. Така тя попадна в списъка с милиардери, който включва 2 755 души. Първият човек от клана Кардашиян, постигнал този успех, бе най-малката от сестрите - Кайли Дженър. През 2019 Forbes я обяви за най-младият self-made милиардер в света. През 2020 обаче детронираха Кайли, твърдейки, че тя е подавала невярна информация за компанията си Kylie Cosmetics, преувеличавайки успеха на бизнеса си. Така тя отпадна от списъка.