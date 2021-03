Evanescence представят нов албум

Първият албум на Evanescence с оригинална музика от почти десетилетие насам е вече факт! Благодарение на The Bitter Truth, легендарната група се завръща към корените си и разглежда личните си трагедии, сполетяли членовете й през годините, включително неочакваната смърт на брата на Amy Lee и внезапната загуба на детето на басиста Tim McCord, както и световни проблеми, като расовото неравенство, COVID и икономическата несигурност. Но въпреки горчивината и тъмнината, които ни поднася животът понякога, посланието на албума внася светлина – “да продължиш да се бориш е по-добре, отколкото да се откажеш”. Принудени да създадат и запишат по-голямата част от албума разделени през 2020 г., Evanescence разчитат на безпрецедентен работен ритъм, за да представят за пореден път огнения епичен звук, с който са познати и обичани от феновете си от цял свят, в 12 нови парчета. За The Bitter Truth Amy Lee споделя: “Искам хората да изслушат този албум и да почувстват надежда и сила. Нещо, което истински ме вдъхновява в живота, са именно онези хора, които са успяли да преодолеят огромни препятствия и да оцелеят. Надявам се, че с The Bitter Truth ще можем накараме хората да повярват, че дори когато нещата са невъзможно болезнени, животът си струва да бъде живян. Благодаря ви за спомените. Време е да създадем нови!“. Работата по албума по време на карантината е документирана в нов филм – “Evanescence: Embracing The Bitter Truth”, режисиран от Adam Jones, който е наличен в The Coda Collection, музикалния канал на Amazon Prime Video. За повече информация, посетете www.codacollection.co. В подкрепа на релийза на The Bitter Truth, Evanescence и Sony Music организираха ексклузивна онлайн среща с