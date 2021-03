Лана Дел Рей споделя конпеж за свобода в новия си албум

След огромния успех на номинирания за ГРАМИ® албум от 2019 - “Norman Fucking Rockwell”, Lana Del Rey представи дългоочаквания си нов 7-ми студиен албум - “Chemtrails Over The Country Club” . Изданието излиза на CD и винил и съдържа 11 песни, написани от Lana и Jack Antonoff. В траклиста влиза кавър версия на класиката на Joni Mitchell - “For Free”, с участието на Zella Day и Weyes Blood, както и на Nikki Lane в песента “Breaking Up Slowly”. Lana пусна и музикална визуализация към сингъла “White Dress”, дело на Constellation Jones и вдъхновено от популярния режисьор David Lynch. Това е 3-ят издаден трак от новия албум, след песните “Chemtrails Over The Country Club” и “Let Me Love You Like A Woman.”