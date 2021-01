Елина Кешишева отново снима за Диор

"Елина Кешишева представи своите фотографии за новата колекция на Кристиан Диор-haute couture - висша мода - пролет -лято 2021.Те са включени в кампанията на популярната марка. Родните медии съобщиха за седмицата в Париж, но пропуснаха да отразят, че в това събитие на световната мода има българско участие! Ако не се препечатва един от друг и предимно от ТАСС, а се чете повече би могло да се забележи, че в официалното съобщение на Диор има и следното изречение: One of our favorite accessories is a jeweled headband resembling a crown that’s worn in a majority of the accompanying Christian Dior Haute Couture SS21 lookbook photographs, shot by Bulgarian photographer Elina Kechicheva. / Цялата статия и 9 снимки на Елина в добавения линк /. "Нова Нюз", а от там и всички веселяци по веригата пак пропуснаха най-важното!... Нищо... Не е за първи , няма да е и за последен път... Ако не е джипката на Бойко, или пръста на Валерката вас, мили колеги, другите неща в живота и по света не ви вълнуват особено... За нас хората с мисъл и чувство, обаче има значение!

Скъпа, Елина, цялата концепция с Таро картите е впечатляваща, краткия филм на Матео Гароне е страхотен, а твоите фотоси са магически и вълнуващи! Гордеем се с теб!

https://graziamagazine.com/us/articles/christian-dior-haute-couture-ss21-beauty/", съобщи Камен Воденичаров.