Зейн представя втори сингъл от новия си албум

Разбивачът на женски сърца ZAYN представи втория сингъл от предстоящия си трети студиен албум NOBODY IS LISTENING, с премиерна дата 15 януари.

Парчето излиза с официално видео, в което британският звезден изпълнител играе моноспектакъл и преминава през разнообразни сценични декори. Клипът, с режисьор Ben Mor, е поредно вълнуващо допълнение към впечатляващата визуална колекция на ZAYN с общо 3,6 милиарда гледания. Първият сингъл от проекта NOBODY IS LISTENING – “Better”, е с над 105 милиона стрийма в дигиталните платформи до момента, а видеото към него събра повече от половин милион гледания в първите 10 минути след релийза. Благодарение на дебютния си албум Mind of Mine, ZAYN се превърна в първия солов изпълнител в света, заел #1 в класациите в САЩ и Великобритания още в първата седмица от издаването на проекта.

Водещият сингъл “Pillowtalk” от хитовата колекция бе #1 в цели 68 държави и наскоро стана част от листата на Billboard “Песни, формиращи десетилетието“. Последвалият му студиен дългосвирещ проект – Icarus Falls, също спечели сърцата на милионите му фенове и събра над 5 милиарда стрийма за по-малко от година. Освен чрез самостоятелни проекти, ZAYN пожъна успех и благодарение на колаборации с Taylor Swift и SIA, както и с Shaed в песента “Trampoline”, за която получи награда за “Най-добър ремикс“ от iHeart Music Awards.