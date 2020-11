AC/DC разбиха музикалните класации



След високооктановия релийз на новия им албум POWER UP преди малко повече от седмица, AC/DC изгряха под #1 в световните музикални класации в 18 държави! Дългият списък от първи места в чартовете включва и #1 в Billboard Top 200, с над 117 хиляди продадени копия само в първата седмица. Хитовият студиен проект POWER UP е 6-тият #1 албум на супер групата в Австралия, където AC/DC са и единствената австралийска банда в историята с #1 албуми в продължение на 5 десетилетия: Back In Black (80’s), Ballbreaker Live (90’s), Black Ice (00’s), Rock Or Bust (10’s), POWER UP (20’s). Рок колекцията държи най-високата позиция за международен албум през последните 4 години в Германия и е най-продаваният дългосвирещ проект за 2020-та във Великобритания. POWER UP дебютира под #1 в Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и САЩ. За създаването на POWER UP AC/DC отново работят в екип с продуцента Brendan O’Brien, който стои зад проектите Black Ice от 2008 г. и Rock Or Burst от 2014 г. Автори на всичките 12 жестоки парчета в албума са основателите на групата – братята Angus и Malcolm Young. Това е и първият им дългосвирещ проект от смъртта на Malcolm и е посветен именно на него. POWER UP излезе на фаталния петък 13-ти в няколко формата - дигитален, CD, винил и делукс издания, които разтърсиха света на колекционерите и най-върлите фенове на AC/DC. Лимитираната версия - единствен по рода си POWER UP делукс бокс, е върховният фен подарък, а с едно натискане на бутона отстрани на кутията, неоновото лого на бандата светва и мигновено зазвучава интрото на “Shot In The Dark” от вградената колонка. Кутията съдържа целия CD пакет, книга от 20 страници с ексклузивни снимки и USB зарядно, с което боксът да може винаги да бъде зареден.