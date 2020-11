Андреа Бочели с нов албум

Andrea Bocelli обявява и ексклузивен глобален лайвстрийм концерт с билети‘Believe in Christmas’ , който ще се излъчи на живо от оперната зала Teatro Regio di Parma в Парма, Италия на 12-ти декември 2020 г. Единственото по рода си, заснето от няколко гледни точки празнично събитие, ще включва вълнуващи изпълнения на Andrea , който ще получи подкрепа от други музиканти и специални звездни гости. Концертът ще бъде стриймван на живо в цял свят в различни часови зони. За спектакъла Bocelli се доверява на креативния директор Franco Dragone ( познат от впечатляващите си проекти с Цирк дю Солей), с който тенорът подготвя магическа програма за начало на празнични я сезон. Новият албум Believe и новината за Коледния концерт идват няколко месеца след ‘ Музика за надежда ’ – рекордното събитие, по време на което което тенорът направи вълнуващи изпълнения на вълнуващи класики в абсолютно празната катедрала Дуомо в Милано на католическия Великден. Изключителният концерт е стриймван на живо от милиони зрители глобално и обединява света във време, когато много хора са разделени един от друг, изолирани вкъщи. В първите си 24 часа събитието е гледано от над 28 млн. души и чупи рекорда за лайвстрийм с най-голяма аудитория в историята на YouTube . Съпродуценти на Believe са Steven Mercurio и