Sam Smith пренася баладите на дансинга

Малко след премиерата на сингъла ‘My Oasis’ с участието на неподражаемия Burna Boy, супер звездата на световната поп сцена, Sam Smith, представи песента ‘Diamonds’. Тя е поредният проект в изключителната музикална история на изпълнителя, който демонстрира красивите му вокали с текст, разказващ предизвикателна приказка за любов, изживяна без колебание. Музикалното видео е дело на режисьора Luke Monaghan (How Do You Sleep, Too Good At Goodbyes, Writing’s On The Wall). За малко повече от месец след премиерата си видеото към ‘Diamonds’ е гледано близо 25 млн. пъти в YouTube. Песента бързо стана хит не само във Великобритания, но и в световен мащаб, като у нас парчето се нареди под #8 в националната ни класация за най-излъчвани песни в радио и ТВ ефира. За обложката на новия си албум Sam се доверява на световнопризнатия британски моден фотограф и създател на филми Alasdair McLellan (Vogue, Kim Jones, Louis Vuitton). За песните в ‘Love Goes’ Sam избира да работи с екип от доказани професионалисти – Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback/MXM (Robyn, Pink, Britney Spears), Labrinth (Love Goes), Stargate, както и с добрия си приятел Guy Lawrence (Disclosure) и дългогодишния си партньор Jimmy Napes, за да завърши колекцията от песни, върху която работи през последните 2 години, преживяна лично и разказваща различни