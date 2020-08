Прекръстват 10 малки негърчета: не е шега



Гласували 1

Видян 244 пъти | Коментари 0 Гласували



Романът излиза без думата “негърче”. “Вече не трябва да използваме термини, които рискуват да наранят някого”, обясни пред RTL потомък на писателката. “Десет малки негърчета” на Агата Кристи си сменя името. Прочутият криминален роман на Агата Кристи ще бъде публикуван през октомври във Франция в нова версия под името “Те бяха десет”. Както съобщава RTL, ревизираният текст премахва думата “негърче”, използвана 74 пъти в оригиналния превод, датиращ от 40-те години на ХХ век. Тази корекция, беше необходима, смята Джеймс Причард, правнук на британската писателка.



“Езикът е бил различен, когато е написана книгата, и ся били използвали забравени днес думи”, подчерта пред RTL човекът, който ръководи компанията, притежаваща литературните и медийни права върху творчеството на Агата Кристи. “Моето мнение е, че Агата Кристи е имала за цел преди всичко да забавлява и нямаше да ѝ хареса идеята някой да бъде наранен от превратността на някоя от нейните фрази. (…) За мен това има смисъл: не бих искал заглавие, което отклонява вниманието от работата ѝ. Ако само един човек почувства това, би било прекалено! Вече не трябва да използваме термини, които могат да наранят”, добавя Джеймс Причард.



Културен прелом



Франция беше една от последните територии в света, които продължаваха да използват думата “негър” в заглавието на книгата на Агата Кристи. В САЩ романът бе публикуван под заглавието And Then There Were None (което може да се преведе като “И не останало нито едно”). Друго американско издание излезе със заглавието Ten Little Indians (Десет малки индианчета).



“За нас това не е само промяна на заглавието, а цял един ревизиран отвътре превод, трябваше да адаптираме съдържанието на книгата към промяната на заглавието: така Негърският остров стана, както в американското издание, Войнишкият остров”, обясни пред RTL Беатрис Дювал, генерален директор на издателство “Livre de Poche“, което публикува книгите на кралицата на криминалния роман.

Промяната на заглавието на “Десет малки негърчета”,



един от най-продаваните романи в света с повече от 100 млн. копия,



следва културния прелом, настъпил с антирасистките движения. През юни стрийминг платформата HBO Max в САЩ предизвика полемика, след като изтегли временно от каталога си филма “Отнесени от вихъра”, с мотива, че “изобразява често срещаните расистки предразсъдъци в американското общество”. Филмът от 1939 г. впоследствие бе пуснато отново онлайн с въведение, което изяснява контекста.



Източник: Гласове