The Chainsmokers с първи саундтрак към филм

Хитмейкърското дуо The Chainsmokers, титани на музикалната сцена, се превърнаха в изненадващ и успешен играч и във филмовата и телевизионната индустрия. Носителите на Грами стартираха с релийза на документалната лента Memories, след което основаха Kick The Habit Productions с цел да продуцират филма Paris, както и новия музикален драма сериал – Demo. Освен тях, The Chainsmokers успяха да намерят време, за да продуцират и първия си саундтрак към предстоящия филм Words on Bathroom Walls, чиято премиера в Щатите е обявена за 21 август. Лентата е базирана на младежкия едноименен роман и разказва историята на Adam (Charlie Plummer) – подрастващ тийнейджър, диагностициран с ментално заболяване, което пази в тайна от съучениците си. В страха си да не бъде разкрит, Adam се сближава с Maya (Taylor Russell), която го вдъхновява да отвори сърцето си и да не позволява на болестта да обсебва живота му. Благодарение на любовта и подкрепата на новата си половинка и семейството си, Adam за първи път вижда светлина в тунела и вярва, че може да се справи с всички трудности по пътя си. Саундтракът към Words on Bathroom Walls е колекция от парчета с послание към младото поколение и болките на израстването. Албумът съдържа изцяло нови инструментали на парчета на The Chainsmokers, както и синглите “Push My Luck”, “Somebody” и новата им песен “If Walls Could Talk”, създадена за целите на филма.