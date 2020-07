Тина Търнър се завръща



Гласували 0

Видян 103 пъти | Коментари 0 Гласували





Международният хтиов DJ и продуцент Kygo представи нова и неповторима звездна колаборация, този път с легендарната Tina Turner, а именно ремикс на емблематичното й #1 парче "What's Love Got To Do with It". Освен, че оригиналът заема почитно място на Алеята на славата, той е и част от списъка на "500-те най-велики песни на всички времена" на сп. Rolling Stone. "What's Love Got To Do with It" излиза заедно с видео на режисьора Sarah Bahbah, в което участие взимат актьорите Laura Harrier (Hollywood, Blackkklansman) и Charles Michael Davis (The Originals, The Vampire Diaries). "Изключително щастлив съм да си колаборирам с иконата Tina Turner, с чиято музика израснах. "What's Love Got To Do with It" е една от най-любимите ми песни и това да получа шанса да я преработя по мой начин е много специален момент в кариерата ми. Обичам да работя с вечни гласове, въпреки че е предизвикателство да успея да съхраня оригиналните елементи, добавяйки моя почерк. Много съм доволен от резултата", споделя Kygo. Лято 2020-та се оказва много ключово за Kygo, който през май месец издаде третия си дългосвирещ албум – Golden Hour. Освен хитовата колаборация с Whitney Houston в песента “Higher Love”, която до момента има над 651 милиона аудио и видео стрийма, студийната колекция съдържа и синглите “Lose Somebody”, с участието на OneRepublic, “Like It Is” със Zara Larsson и Tyga, “The Truth” с Valerie Broussard, “I’ll Wait” със Sаsha Sloan и още 12 нови парчета









Етикети

завръща, тина, търнар