Пускат неиздавана версия на песен на Арета Франклин

Във времена на глобални трудности и изпитания, пред които за пореден път е изправено човечеството, магията на музиката отново проявява лечителските си способности. А величественият глас на кралицата на соул музиката Aretha Franklin е светлината в тъмния тунел. Sony Music с гордост представя неиздавана та до момента соло ва версия на песента "Never Gonna Break My Faith", в изпълнение на Ms. Franklin, с участието на The Boys Choir Of Harlem. Ко-автор е носителят на многобройни награди , изпълнител и автор на песни Bryan Adams, а оригиналната версия, наградена с ГРАМИ, излиза за първи път през 2006 г. в дует с Mary J. Blige за филма Bobby. 10 години по-късно текстът на песента е по-актуален от всякога. Clive Davis, дългогодишен приятел и продуцент на Franklin, коментира: "Светът е много различен в момента. Промяната е навсякъде и се надявам, че всеки от нас прави максималното, за да създава промяна по възможно най-позитивния начин. Музиката може да изиграе главна роля в тази ситуация, а изпълнението на Aretha те кара да настръхнеш. Когато прочетеш текста на песента и го съпоставиш със случващото се в момента, ще се разтрепериш.