Травис Скот със зрелищен виртуален концер

Travis Scott запали интернет и гейминг пространството със зрелищно виртуално лайв събитие пред 12,3 милиона фена на играта Fortnite, а именно с 10 минутното си концертно изпълнение - ASTRONOMICAL. Часове преди премиерата в петък, 6 от най-големите му хитове се изстреляха на върха на класацията Global Top 200 на Spotify, включително “HIGHEST IN THE ROOM” and “SICKO MODE”.

По време на музикалния сет във виртуалното измерение, Travis представи и част от новото си парче “THE SCOTTS“ - колаборация с Kid Cudi. Още от старта на кариерата си, хюстънският рапър е пряко свързан с Kid, като дори артистичният му псевдоним е инспириран от истинското име на Cudi – Scott Mescudi. „В цялата си кариера, всичко, което исках е одобрението на Kid Cudi“, споделя той за сп. Rolling Stones през 2016 г. „Не ме интересува нищо друго! Този пич ми спаси живота. Спря ме да не направя много неприятни неща със себе си, задържа ме в правия път. Затова правя музика, затова правя всичко за феновете си“.

Това не е първата колаборация на двамата рапъри, които работят заедно по парчето на Scott “Through the Late Night” от албума му Birds in the Trap Sing McKnight (2016). Още с премиерата си “THE SCOTTS“ отвя хитовете “Blinding Lights“ на The Weeknd и “Toosie Slide“ на Drake и застана под #1 в Spotify Global Top 200. Освен това, зрелищната колаборация е #1 и в Spotify класациите в България, САЩ, Канада, Франция, Швейцария, Португалия, Южна Африка и др. Песента е продуцирана от Daytrip, Dot Da Genius и Plain Pat, ко-продуцирана от Travis Scott и Mike Dean, и излиза след супер успешната колаборация на Scott и Cactus Jack в #1 албума на Билборд JACKBOYS, който бе и първият #1 албум на новото десетилетие. Заедно с аудиото на песента, Scott издаде и четири различни видеа към парчето, всички от които са в YouTube trending. Всички фенове могат да си закупят “THE SCOTTS“ на винил, касета, CD и други формати.