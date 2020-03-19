Още театри и опери с онлайн излъчване

Пандемията от Covid-19 практически уби изкуството не само у нас, но и по целия свят, но ето, че съвременните технологии му предлагат възможност за възраждане.

Български театри и опери обявиха програмите си за онлайн излъчване на своите постановки.

Ето и къде, какво и кога ще може да гледате:

Театър-лаборатория „Алма Алтер“ предава онлайн програмата си за месец март

ОНЛАЙН ОПЕРА

Софийската опера и балет започна безплатни излъчвания на перли от репертоара си https://www.operasofia.bg/

На фейсбук страницата на Софийската опера https://www.facebook.com/SofiaNationalOpera/ стартира онлайн платформата SOFIA OPERA PEARLS STREAMS - поредица излъчвания на записи на живо от богатия репертоар на театъра.

На фейсбук страницата на Софийската опера https://www.facebook.com/SofiaNationalOpera/ стартира онлайн платформата SOFIA OPERA PEARLS STREAMS - поредица излъчвания на записи на живо от богатия репертоар на театъра. 20 март 17:00 ч. КОРСАР балет от Адолф Адам /запис 2017г./ Диригент Борис Спасов

В главните роли: Цецо Иванов, Катерина Петрова, Венера Христова, Джон Абенанти, Росен Канев

В главните роли: Цецо Иванов, Катерина Петрова, Венера Христова, Джон Абенанти, Росен Канев 21 март 17:00 ч. ДОН КИХОТ опера от Жул Масне /запис от 2009г/ Диригент: Франческо Роза

В главните роли: Орлин Анастасов, Венцислав Анастасов, Цвета Сарамбалиева

В главните роли: Орлин Анастасов, Венцислав Анастасов, Цвета Сарамбалиева 22 март 16.00 ч. ДЖОКОНДА опера от Амилкаре Понкиели /запис от 1999г/ Диригент: Георги Нотев

В главните роли: Гена Димитрова, Никола Гюзелев, Румен Дойков, Стефка Минева, Живко Пранчев, Елена Чавдарова-Иса



