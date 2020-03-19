Още театри и опери с онлайн излъчване

Пандемията от Covid-19 практически уби изкуството не само у нас, но и по целия свят, но ето, че съвременните технологии му предлагат възможност за възраждане.
Български театри и опери обявиха програмите си за онлайн излъчване на своите постановки.
Ето и къде, какво и кога ще може да гледате:
Театър-лаборатория „Алма Алтер“ предава онлайн програмата си за месец март
- 19 март “Моята не моя лудост“, 2005
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/502652430687680/
- 20 март “Ромео и Жулиета“, 2018
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/
Събитие: https://www.facebook.com/events/2892633720825904/
- 21 март “Септември“ по Гео Милев, 2018
Онлайн на живо
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/626406474603937/
- 23 март “Раната Кармен“, 2005
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/2530630580510826/
- 25 март “Перфораториум“, 2005
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/2459818580790350/
- 26 март “Кралят умира“ по Йожен Йонеско, 2019
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/806064739888418/
- 27 март “Хамлет или три момчета и едно момиче“, 2011
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/279159936405897/
- 28 март – 24 часа Нон Стоп Театрален Маратон, предаване Ателие на ТВ Алма Алтер, 2011
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/1110102619327633/
- 29 март – 24 часа Социален Експеримент „Без граници“, 2017
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/138560437550387/
- 30 март “Албена“ по Йордан Йовков, 2018
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/1863600710439126/
- 31 март “Орфей или върни се в своя ад, човече“, 2012 Английска версия
Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/Събитие: https://www.facebook.com/events/313853602908366/
ОНЛАЙН ОПЕРА
- Софийската опера и балет започна безплатни излъчвания на перли от репертоара си https://www.operasofia.bg/
На фейсбук страницата на Софийската опера https://www.facebook.com/SofiaNationalOpera/ стартира онлайн платформата SOFIA OPERA PEARLS STREAMS - поредица излъчвания на записи на живо от богатия репертоар на театъра.
- 20 март 17:00 ч. КОРСАР балет от Адолф Адам /запис 2017г./ Диригент Борис Спасов
В главните роли: Цецо Иванов, Катерина Петрова, Венера Христова, Джон Абенанти, Росен Канев
- 21 март 17:00 ч. ДОН КИХОТ опера от Жул Масне /запис от 2009г/ Диригент: Франческо Роза
В главните роли: Орлин Анастасов, Венцислав Анастасов, Цвета Сарамбалиева
- 22 март 16.00 ч. ДЖОКОНДА опера от Амилкаре Понкиели /запис от 1999г/ Диригент: Георги Нотев
В главните роли: Гена Димитрова, Никола Гюзелев, Румен Дойков, Стефка Минева, Живко Пранчев, Елена Чавдарова-Иса