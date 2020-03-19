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19.03.2020 16:37

Още театри и опери с онлайн излъчване

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Пандемията от Covid-19 практически уби изкуството не само у нас, но и по целия свят, но ето, че съвременните технологии му предлагат възможност за възраждане.

 

Български театри и опери обявиха програмите си за онлайн излъчване на своите постановки.

 

Ето и къде, какво и кога ще може да гледате:

 

 

Театър-лаборатория „Алма Алтер“ предава онлайн програмата си за месец март

 

 

ОНЛАЙН ОПЕРА

 

  • Софийската опера и балет започна безплатни излъчвания на перли от репертоара си https://www.operasofia.bg/
    На фейсбук страницата на Софийската опера     https://www.facebook.com/SofiaNationalOpera/ стартира онлайн платформата SOFIA OPERA PEARLS STREAMS - поредица излъчвания на записи на живо от богатия репертоар на театъра.
  • 20 март 17:00 ч. КОРСАР балет от Адолф Адам /запис 2017г./ Диригент Борис Спасов
    В главните роли: Цецо Иванов, Катерина Петрова, Венера Христова, Джон Абенанти, Росен Канев
  •  21 март 17:00 ч. ДОН КИХОТ опера от Жул Масне /запис от 2009г/ Диригент: Франческо Роза
    В главните роли: Орлин Анастасов, Венцислав Анастасов, Цвета Сарамбалиева
  •  22 март 16.00 ч. ДЖОКОНДА опера от Амилкаре Понкиели /запис от 1999г/ Диригент: Георги Нотев
    В главните роли: Гена Димитрова, Никола Гюзелев, Румен Дойков, Стефка Минева, Живко Пранчев, Елена Чавдарова-Иса



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Режисьор: Джъстин Лин
В ролите: Вин Дизел, Пол Уокър, Мишел Родригес, Джордана Брустър

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Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.

 

 

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