Боно написа песен за Covid-19

Легендарният вокалист на U2 и еко активист Боно публикува първата си нова песен от три години насам. Let Your Love Be Known е вдъхновена от карантината заради коронавирус в Италия и изолацията, в която все повече градове и държави попадат.



Дебютът на парчето беше в Инстаграм, където Боно публикува видео, записано в дома му в Дъблин, часове след отменяне на празненствата по повод деня на Св. Патрик във вторник. Той снима и си акомпанира сам на пианото, като споделя, че е написал песента часове преди да я пусне в мрежата. Видеото, което беше гледано близо 400 000 пъти за 12 часа, е публикувано с посланието „За италианците, които вдъхновиха това… за ирландците… за всеки, който днес, в деня на Св. Патрик е в центъра на събитията, но не спира да пее. За докторите, сестрите, за всички, които се грижат за болните и са на първа линия. Вие сте тези, за които пеем!“.



И въпреки, че текстът на песента позиционира лирическия герой в Дъблин, Боно се е вдъхновил за него от италианците и от милионите клипове в интернет, в които те пеят по балкони и покриви.



Последният свеж материал на U2 е от 2017 г., когато излезе албумът Songs of Experience.





Снимка: Getty Images