Били Айлиш си подари бижу $30 хлд.

Били Айлиш си купи златна верижка с украса от черни диаманти, за да отбележи спечелените наскоро от нея 5 награди "Грами", съобщи Контактмюзик.



Осемнадесетгодишната певица спечели пет от шестте отличия, за които беше номинирана, включително четирите водещи награди - за албум ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), запис ("Bad Guy") и песен ("Bad Guy") на годината, и за най-добър нов изпълнител.



Към "голямата четворка" Айлиш прибави и приза за най-добър поп вокален албум ("When We All Fall Sleep, Where Do We Go").



Тя е едва вторият изпълнител, спечелил четирите топ отличия, и най-младият с подобно постижение.



Според информация на сайта TMZ.com, тя е купила направена по поръчка 14-каратова златна верижка с медальон с изображението "5Х", украсен с черни диаманти, за да отбелижи триумфа си на въпросната церемония.



Неизвестно е каква сума е платила Айлиш за верижката, но подобно бижу струва около 30 000 долара.



По-големият й брат Финиъс О'Конъл, който продуцира албума й "When We All Fall Sleep, Where Do We Go" и получи "Грами" за продуцент на годината, по-рано разкри, че двамата се почувствали объркани от постигнатия от тях невероятен успех на церемонията.

Снимка: Getty Images