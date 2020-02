Джей Ло запали с ново предизвикателство

Дженифър Лопес отново завладя интернет пространството. Изпълнителката предизвика феновете си да повторят движенията ѝ от шоуто по времето на Супербоул. Всичко се случва в платформата TikTok, която набира все по-голяма популярност сред потребителите, предава Tialoto.bg.



В социалната мрежа може да създавате музикални клипове, в които да показвате своите движения или пък да повтаряте вече видени. TikTok стартира през септември 2016 година и бързо се превърна в едно от най-теглените мобилни приложения.



Постепенно много звезди започнаха да се присъединяват към платформата и да създават собствени предизвикателства, включващи танцувални движения, които феновете им трябва да повторят. Една от последните присъединили се личности е Дженифър Лопес, която веднага отправи предложение към потребителите.



Тя подтикна феновете си от всички възрасти да повторят едно определено движение от шоуто ѝ по време на Супербоул. Става въпрос за момента, когато Джей Ло е на сцената с J Balvin и двамата изпълняват ремикс на песента „Love Don't Cost a Thing“. Други пък залагат на съвсем различен сингъл – „On The Floor“.



Лопес често публикува най-добрите видеа в своя профил в Инстаграм, за да поздрави феновете си за показаните движения. Междувременно изпълнителката отпразнува и една специална професионална годишнина. Преди 18 години на пазара излиза албумът ѝ „J to Tha L-o! The Remixes“, който веднага се изкачва до първо място в музикалните класации.

Снимка: Getty Images