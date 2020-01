Еминем за 10-ти път на върха на Билборд



Рапърът Еминем оглави за десети път в кариерата си седмичната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.



По данни на Нилсен Мюзик от новия му албум Music to Be Murdered By са продадени 279 000 еквивалентни единици, които му отреждат първенството.



Рапърът поставя своеобразен рекорд в класацията, оглавявайки я за десети пореден път.



Досега Еминем беше наравно по този показател с колегата си Кание Уест, който е заемал челната позиция в чарта с девет поредни албума.



С постижението си Slim Shady става едва шестият изпълнител, покорявал върха в класацията с десет или повече албума.



Рекордьори по този показател са The Beatles с 19. Следват ги Джей Зи с 14, Брус Спрингстийн и Барбра Стрейзанд с по 11 и Елвис Пресли с десет.



Второ място в албумния чарт заема певицата Холзи с 239 000 продадени еквивалентни единици от тавата Manic.



Трети е рапърът Мак Милър с първия си посмъртно издаден албум Circles (164 000 продадени еквивалентни единици).



Източник: Monitor