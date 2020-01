Връчват наградите Грами

Забравете попа и рапа. От Били Айлиш до "Бон ивер" и Росалия - водещите претенденти за предстоящите награди "Грами" преобръщат традиционните музикални жанрове "наопаки" с поразителен фюжън от стилове, предаде Ройтерс.

Тийн сензацията Били Айлиш, самоуверената рапърка с пищни форми Лизо и кънтри рапърът с хомосексуална ориентация Лил Нас Екс са начело в списъка с номинации за водещите музикални отличия, фаворитизиращ жените и "новобранците" пред утвърдени звезди като Тейлър Суифт, Ед Шийран и Брус Спрингстийн, предава БТА.

Въпреки че през 2017 г. рапът и ритъм енд блусът надминаха рока като водещ музикален жанр в САЩ, тазгодишната надпревара за четирите топ отличия "Грами" - албум, запис, песен на годината и нов изпълнител, ще бъде между артисти, които не се вписват в обичайните етикети.

Точно такъв е случаят с 18-годишната Били Айлиш, за която 2019 г. беше изключително успешна с хитове като "Bad Guy" и "All the Good Girls Go to Hell" от албум, записан заедно с брат й Финиъс в дома му в Лос Анджелис.

"Това, което Били прави, е уникално. Тя попада в странен неопределен жанр, включващ множество разнообразни елементи - алтернативна музика, рок, поп, алт-поп", казва Мелинда Нюман от сп. "Билборд".

Били Айлиш е с шест номинации за наградите "Грами", сред които за албум, запис и песен на годината, и най-добър нов изпълнител.

Тридесет и една годишната Лизо, която по образование е флейтистка, води с осем номинации за отличията в категории, включващи ърбан, ритъм ен блус и поп.

Двадесетгодишният "новобранец" Лил Нас Екс, който е с шест номинации, миналата година постави рекорд в класацията на "Билборд" за сингли с кънтри рап парчето "Old Town Road", записано в сътрудничество с изпълнителя на оригиналната песен Били Рей Сайръс.

С номинации за албум на годината са също "Normam F***ing Rockwell" на Лана дел Рей, чийто стил варира от оркестрален поп до психеделик рок, и "I,I" на "Бон ивер", включващ близо 50 музиканти.

Претендентите в категорията за най-добър нов изпълнител покриват почти всеки жанр - от испанката Росалия, която черпи вдъхновение от фламенко до регетон, до британката Йола, описваща се като кънтри-соул певица, и групата "Танк енд дъ Бангас", смесваща рок, соул, хип-хоп и речитатив.

Най-големите губещи в тази ера на разнообразието са носителката на десет награди "Грами" Тейлър Суифт, която за втора поредна година не е сред номинираните в категориите за албум и запис въпреки успеха на тавата й "Lover". Събралите се отново "Джонас брадърс" получиха само една номинации, а ветерани като Брус Спрингстийн и Мадона - нито една.

Наградите "Грами" ще бъдат раздадени за 62-ри път на 26 януари в центъра "Стейпълс" в Лос Анджелис.

Междувременно агенциите насочват вниманието си към скандала, разразил се след отстраняването на Дебора Дуган - президентката на Националната звукозаписна академия, която присъжда наградите "Грами". Дуган беше отстранена заради лошо поведение на 17 януари - само пет месеца, след като стана първата жена, назначена на поста.

След отстраняването си Дебора Дуган подаде жалба пред комисията за равни възможности за заетост в САЩ, оплаквайки се, че е била жертва на сексуален тормоз. Дуган освен това нееднократно заяви, че звукозаписната академия е "мъжки клуб", обслужващ приятелски интереси, както и че номинациите за наградите "Грами" са "нагласени". В отговор от академията окачествиха твърденията на Дебора Дуган като "изопачени, фалшиви и подвеждащи".

