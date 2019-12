Две седмици преди настъпването на Новата 2020 година екипът на YouTube направи списък с 10-те най-популярни видеоклипа, публикувани в платформата през последното десетилетие.

Класацията оглавява видеото към захаросания летен хит Despacito на Луис Фонси и Деди Янки, влязъл в Книгата на рекордите на Гинес като най-популярният в историята на видео хостинга, предава Монитор.

Сребърният медал отива при клипа на Ед Шийрън към песента от 2017 г. Shape of You.

Видеото към See You Again на Уиз Калифа и Чарли Пут се нарежда на трето място. Припомняме, че тази песен е водеща в саундтрака към седмата част на „Бързи и яростни“ и отдава почит към починалия актьор Пол Уокър. Клипът към нея е съставен от кадри от всички филми от поредицата с негово участие.

В класацията за най-популярни клипове в YouTube попадат още такива на Псай, Бруно Марс, Джъстин Бийбър, Кейти Пери и други.