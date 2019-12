All I Want For Christmas е може би най-популярната коледна песен, която фигурира едновременно на върха на всяка класация и антикласация. Когато обаче към коледния дух на Марая Кери се присъедини и шок рокерът Мерилин Менсън нещата стават извънредно необясними.



Идеята да смеси двете икони в едно общо парче е на ютюбъра Бил МакКлинток, който сигурно и в най-смелите си мечти не е вярвал, че ще го застигне такава истерия, предава Монитор.



Той пусна „произведението“ си, което носи името „All I Want For Christmas is the Beautiful People“ на 8 декември и за 4 дни навъртя над 1,2 милиона гледания. Във видеото, което е направил е смесил не само музиката, но и визията на две емблематични песни за двамата изпълнители – коледната All I Want For Christmas на Марая Кери от 1994 г. и The Beautiful People на Мерилин Менсън от 1996 г. МакКлинток се е постарал сериозно с миксирането на двете парчета, които удивително добре се смесват музикално.



Макар и двете песни да са абсолютни крайъгълни камъни в кариерите на Кери и Менсън, коледния джингъл, които отново се лее по всички радиостанции в цял свят определено е първенец по печалби, като според The Economist песента е спечелила 60 милиона долара на Марая от издаването си преди 25 години, а певицата все още получава всяка година по 500 000 долара от авторски права.



Само преди ден авторът на необикновената смесица написа под поста си в YouTube: “Вижте какво коледно чудо се случи. Благодаря за всичките гледания, хора!“

Снимка: Youtube