Кралското семейство е интересна тема за много от жителите не само на Великобритания, но и по целия свят. Животът и дейностите на кралицата, принцовете и принцесите вдъхнови направата и на сериала „Короната“, който преди няколко дни започна да излъчва и третия си сезон.

В новите епизоди зрителите стават свидетели на нови актьори, които влизат в порасналата версия на кралските особи. След като в първите два сезона Клеър Фой изигра кралица Елизабет II, сега на нейно място ще гледаме носителката на „Оскар“ Оливия Колман.



Мат Смит като принц Филип ще бъде заменен от Тобиъс Мензис, а Хелена Бонъм Картър влиза в обувките на принцеса Маргарет, която по-рано беше изиграна от Ванеса Кърби. Още едно ново лице ще видим тази година в „Короната“ и това е актьорът Джош О'Конър, предава Tialoto.bg.



Той ще влезе в ролята на принц Чарлз през следващите два сезона. „Радостен съм, че ще се присъединя към следващите епизоди на „Короната“. Нямам търпение да покажа на публиката човека, който седи в центъра на едни от най-важните събития за нашата страна“, казва Джош за новото си амплоа.



29-годишният актьор е участвал в сериала „Peaky Blinders“, както и във филма „God's Own Country“, който излезе през 2017 година. Сега О'Конър говори пред британското GQ за това какво точно е научил от ролята си на принца.



„Това, което разбирам е, че той е човек, който чака майка му да умре, за да може неговият живот да придобие смисъл“, казва той пред списанието. О'Конър добавя, че не може да си представи какво значи да чакаш родителят ти да почине. „Човекът, когото трябва да обичаш безрезервно, е същият, който контролира живота ти“.



Все пак актьорът не се оплаква, че точно той влиза в ролята на принц Чарлз. Макар да признава, че му е било трудно да си представи през какво преминава синът на кралица Елизабет II, той споделя, че се наслаждава на ролята.



След като получава работата, О'Конър започва сериозно проучване на живота на Чарлз и цялото кралско семейство. Той дори гледа документалния филм „Prince, Son and Heir: Charles at 70“, излъчен по BBC в чест на 70-годишнината на принца. Актьорът дори разбира какво обича да си похапва наследникът на трона.



„Започнах да ям много яйца, защото това е, което Чарлз прави. Той яде много сварени яйца“. Другото, което е трябвало да научи, е как се язди кон по начина на принца. „Чарлз държи юздите по специфичен начин. Затова и аз трябваше да се науча да ги държа така. Но пък ми хареса“, допълва О'Конър пред GQ.

Снимка: Getty Images