Чаканото завръщане на Селена Гомес на музикалната сцена вече е факт. Тази седмица тя пусна две нови песни с клипове към тях - едната баладична, а другата - танцувална.

И в двете феновете на певицата заподозряха, че вдъхновение й е била раздялата с Джъстин Бийбър и неговата скорошна сватба. Очевидно Гомес има още какво да каже на бившия си, но май и съпругата му Хейли има...

Съвсем скоро след като песента на Селена "Lose You To Love Me" започна да се споделя в социалните мрежи, госпожа Бийбър качи в профила си в Instagram история, от която стана ясно, че слуша песен със заглавието "I will kill you" ("Ще те убия").

В нея също се пее за любовен триъгълник и за жена, развалила щастието на една двойка. Така мнозина навързаха две и две и решиха, че това е скрито послание, което бясната Хейли изпраща на Селена. Моделът дори се наложи да забрани коментарите в профила си, защото бе атакувана от гневни фенове на Гомес.

Малко след това пък певицата написа, че е благодарна за отговора, който е получила на първата си песен от доста време насам. Тогава на Хейли й се наложи да помоли всички да спрат с тези "безсмислици", защото няма никакъв отговор от нейна страна на песните на Селена, пише The Cut, цитирано от Lifestyle.bg.

Думите й не останаха незабелязани от Гомес и тя от своя страна помоли всички свои последователи да спрат с атаката срещу госпожа Бийбър. "Моля, бъдете мили. Не ми харесва да гледам как хора са груби и неуважителни към други, затова, моля ви, не го правете", написа тя в своя профил.

След това подмятане на реплики и опити да се запази добрия тон между двете дами е ясно, че Селена е имала за цел да провокира с новите си песни и сега със сигурност е доволна, че е постигнала търсения ефект. А ние сме в очакване на следващата й песен.

Снимка: GettyImages