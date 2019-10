Васил Петров с нова концертна програма



Deep Purple и Fugees ще се наредят към изпипания с годините репертоар от джаз стандарти и боса нова в новия проект на Васил Петров, предава Монитор.



Концертът под мотото „Най-доброто от Васил Петров“ ще дебютира на сцената на клуб Joy Station на 23 ноември а билетите вече са в продажба на цена от 40 лв и ВИП пропуски за 50 лв.



На сцената гърба ще му пазят едни от най-добрите родни музиканти Ангел Заберски-син (пиано), Борис Таслев (контрабас), Стоян Янкулов- Стунджи (ударни) и Шибил Бенев (китара).



Програмата на шоуто включва пиеси от различни творчески периоди, както и съвсем нови заглавия в класически суинг, ориенталски джаз, боса нова, блус нюанси, поп и рок хитове, интерпретирани по неподражаем начин от Васил Петров в нови аранжименти, написани от Ангел Заберски-син.



Част от темите са Fly me to the moon, The shadow of your smile, When you smiling, Caravan, Quando Quando, Besame mucho, Can`t take my eyes of off you, Killing me softly, A day in the life of a fool, Soldier of fortune, My Way, Strangers in the night, New York, New York и няколко изпълнения на български език - „Подслон в дъжда“ и „Другият“.