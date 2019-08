Шоуто Rock the Opera ще бъде в Пловдив на 7 септември



Уникалното шоу Rock the Opera гостува в Пловдив на 7 септември. На сцената на Античния театър ще излязат симфоничен оркестър, рок група Ахат и гостуващи солисти, които ще представят най-известните хитове на Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones и други любими на феновете рок групи.

От античната сцена ще прозвучат невероятните изпълнения на Звездомир Керемидчиев (Ахат), Атанас Пенев (Б.Т.Р.), Невена Цонева, Маркета Пауличкова и Леан Джарвис.

Диригент и автор на спектакъла е Фрийдман Рийле, музикант с талант и иновативност, който не се ограничава в рамките на класическия жанр. Концертът се организира със съдействието на оркестъра на Държавна опера – Пловдив и Пражката филхармония.

Аранжиментите на Фридман Рийле са изключителни. Интересното е, че някои от песните, които по принцип се изпълняват от мъже – в случая ще се изпълняват от дами, заяви в интервю за Радио Пловдив Звезди от Ахат, който разкри, че ще ще изпълнява песни на Deep Purple и обеща още много изненади на сцената на Античния театър в Пловдив.

Звезди е категоричен, че Rock the Opera ще взриви Европейската столица на културата - с невероятното съчетание от рок и класика. Rock the Opera е нещо, което си заслужава да се види. Аранжиментите са правени специално за този оркестър. А по отношение на пеенето – ще има много изненади. Каня разкошната пловдивска публика на това изключително събитие. Европейската столица на културата ще бъде за пореден път взривена, обещаваме, категоричен е Звезди.

Над 60 представления на Rock the Opera се състояха с голям успех досега в цяла Европа на емблематични места като Виенската опера, Концертгебау в Амстердам, Античния театър в Атина, а също и в Загреб, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Палермо, Прага, Москва и др. Опити за сливането на хард-рок с класическа музика се правят още от пионерите на рока – виртуозни музиканти, които без съмнение са се вдъхновявали също и от класическата опера, а също и от симфоничната музика.

За диригента на Пражкия Филхармоничен Оркестър, Фрийдман Рийле (Friedemann Riehle), няма съмнение за наличието на дълбока връзка между рока и класическата музика. Той често се шегува,че ако Бетовен беше все още жив днес, той не би бил композитор, използващ само дванадесет тона в творбите си, а рок музикант.

През 2001 г. Рийле решава да реализира своята идея за спектакъл, който свързва двата жанра, и започва да работи за създаването на уникални аранжименти за симфоничен оркестър и рок бенд. Така се ражда Rock the Opera - невероятно красив спектакъл, в който рок и класическа музика се преплитат в неочаквана,но перфектна симбиоза от звук, ритъм, интензивност, емоция, въображение и светлинно шоу.

Източник: БНР

