Мода и диамантен блясък за финал на Summer Fashion Weekend



Стотиците гости на Marina Dinevi се насладиха на световна и българска мода и ефектно шоу в последната гала вечер от лятното събитие. На фона на яхтеното пристанище Дара Екимова озвучи цялата Марина с ангелския си глас и най-новото си парче Sagapao. Младата певица смени няколко атрактивни визии на сцената от Evgeniya Borisova Haute Couture и италианския бранд WOLM. Моделите на Ивет Фешън за поредна вечер бяха в стилистиката на световните модни ревюта, благодарение на коафьорите на Balmain и представителите от Selena ES и топ гримьорите на Guerlain. Дефилетата стартираха с любимия бранд на световните знаменитости Sherri Hill, благодарение на официалните представители за България от Сватбен център Брилянтин, които показаха бляскава колекция дамски официални тоалети. Италианската марка WOLM представи ексклузивна колекция дамски и мъжки облекла, като на сцената се разходиха редица гост-модели мъже и известни личности. Водещите на събитието Елица Стойчева и Златина Иванова също бяха облечени от италианския бранд. В света на красотата, ръчната изработка и детайлните елементи ни потопи модният бранд Amarine. Вечерта продължи с красивото модно дефиле на тюрбаните на Севдалина Дякова и Sevi by Sevdalina D. Певицата Nelita излезе с модел на бранда с музикално изпълнение по време на ревюто. Младият дизайнер Фатих Осман презентира своята най-нова колекция на марката си Faith in Fatih. Неподражаемите Соня Атанасова и Силвана Данаилова от Princess Fashion Studio, представиха модния шик на фееричните си тюлени рокли, които заплениха гостите развени от морския бриз в залива на Свети Влас. За финал на вечерта лондонският дизайнер Marvin Nonis представи селекция от дамски и мъжки облекла в характерния за него елегантен стил и музика. Секунди след последното модно дефиле сцената избухна с блясъка на милиони диаманти, когато на нея се качиха атрактивните танцьорки на Code Fashion Party лейбъла. Zlatina Dimitrova зад пулта и воклите на Nelita на сцена, заредиха гостите с настроение за гала афтъра във Fly Arena Club. На път за клуба публиката мина през магазина на Goto Jewellery and Diamonds, за да проверят дали са спечелили истински диамант на дъното на чашата си вино от MH Wine. Атракцията на вечерта бе акостиралата огромна луксозна яхта само на метри от сцената, която се превърна в съвършен фон на модните ревюта. Събитието уважиха собствениците на Марина Диневи Динко и Данчо Диневи, Стефка Костадинова,Ива Екимова, Милена Шаркова, проф. Любомир Стойков, бизнесменът Людмил Стойков, собственикът на MDL Group Илияна Алипиева, банкерът Петя Славова, адв. Камелия Рускова, бизнесдамата Ралица Хофстетер, бизнес дамата Мирела Ненчова, коафьорът Борислав Сапунджиев - Урсула, Елена Тихомирова - мис България 2000 , собственикът на Planet Club Владимир Вишански, бизнес дамата Виктория Кесаровска, Стефка Костадинова, Мисис Баба Дони Чачова , Милена Шаркова и редица представители на бизнес и светския елит.