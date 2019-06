Бил и Мелинда Гейтс мият заедно чиниите



Мелинда Гейтс е омъжена за съпруга си Бил Гейтс, съучредителят на Microsoft, в продължение на 25 години. Докато двамата управляват една от най-големите благотворителни организации в света, Фондация Бил и Мелинда Гейтс, те все още намират време да готвят заедно като семейство. Разделянето на домашните задължения равномерно в брака е ключът към установяването на балансирано партньорство, сподели Мелинда пред Business Insider. Тя обсъди книгата си The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World и сподели размишленията си за кариерата и брака.



Средно жените прекарват 7 години в "неплатена" домакинска работа. И ако жените могат да намалят седмичния си неплатен труд от 7 часа седмично до 5, производителността на работната им сила се увеличава с около 20%. Разделянето на задълженията може да направи отношенията по-силни.



Една тайна за дълготрайния брак на Мелинда и Бил Гейтс може да се сведе до един прост принцип: Уверете се, че партньорството ви е балансирано.



Двамата са женени от 25 години. Те се срещат през 1987 г., когато Мелинда се присъедини към Microsoft като продуктов мениджър. Двамата неочаквано сядат един до друг на работна вечеря и се харесват.



Когато след 2 седмици Гейтс попитал сегашната си съпруга да излязат на среща, тя първоначално отхвърлила предложението, защото не бил „достатъчно спонтанен“. Гейтс я потърсил два часа по-късно и поискал да се срещнат тази вечер.



Оттогава двамата основават най-голямата благотворителна организация в света, която се фокусира върху борбата с бедността и са отгледали три деца: Дженифър, Рори и Фийби.



Въпреки натоварените си графици, двамата отделят време да мият чиниите заедно и другите домашни работи като семейство всяка вечер. Може да звучи тривиално, но разделянето на този вид "неплатена" домакинска работа, която отнема много време и традиционно пада върху жените повече от мъжете, е ключът към разрешаването на неравенството между половете, подобряването на бедността и стимулирането на цялостната икономика, твърди Мелинда.













