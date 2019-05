БГ филм в Карлови Вари



54-тото издание на престижния международен фестивал Карлови Вари ще се проведе от 28 юни до 6 юли и ще включва 10 световни кинопремиери. В програмата му ще присъства и българският филм Бащата с участието на Иван Бърнев и Иван Савов, дело на режисьорското дуо Кристина Грозева и Петър Вълчанов. В последните години творците спечелиха редица престижни награди. Филмът им Урок получи наградата за най-добра режисура в Сан Себастиан, а Слава бе отличен с приз в Локарно, На фестивала в Карлови Вари се очакват и два силни дебюта, на белгийския режисьор Tim Mielants с филма Патрик и на чилиеца Felipe Ríos’ с The Man From the Future. В селекцията участват филми от САЩ до Филипините и от Великобритания до Китай. Там ще бъде и премиерата на новия филм Half-Sister на словенеца и носител на наградата за най-добър режисьор от фестивала през 2016, Дамян Козоле.