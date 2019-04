Първият трейлър на Star Wars: Епизод IX най-накрая e тук . Продуциран и режисиран от Джей Джей Ейбрамс, филмът е третата част от трилогията на продължението на Междузвездни войни, следваща The Force Awakens (2015) и The Last Jedi (2017). Този последен филм представлява последния епизод на главния филм Star Wars.Изгревът на Скайуокър (The Rise of Skywalker) ще излезе през декември по кината. Това стана ясно на проява, организирана в Чикаго.Ще има и сцени с Кари Фишър, която играеше принцеса Лея и която почина през 2016 г. "Цяло чудо е, че имаме няколко неизползвани сцени от Силата се пробужда, които позволиха историята да бъде продължена, каза Ейбрамс."Този филм е за това ново поколение и за това, което са наследили, светлината и мрака", заяви още Ейбрамс, чието дело бе и седмият епизод Силата се пробужда."Но дали са подготвени в момент, когато са изправени срещу това най-голямо зло?", добави Ейбрамс след излъчването на двуминутния трейлър.Видеото започва с Рей (Дейзи Ридли) и пустинен пейзаж. Младата жена изважда от колана си лазерен меч, а в ушите й звучи гласът на Люк Скайуокър (Марк Хамил)."Предадохме всичко, което знаехме. Сега в теб живеят хиляда поколения. Но това е твоята битка", казва джедаят, докато Рей се готви да се изправи срещу връхлитащ изтребител.Трейлърът завършва със зловещия смях на император Палпатин, което, наред с излизането на актьора Иън Макдайърмид на сцената в Чикаго, създадоха очаквания, че злодеят може да се завърне от отвъдното.