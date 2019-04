Звездите от МАММА МИА износиха 121 сутиена за седмица, танцувайки на песните на АББА



Гласували 0

Видян 108 пъти | Коментари 0 Гласували

Тяхното бельо е унищожено от пеене и изблика на чудовищни хитове като Dancing Queen, Waterloo, SOS и Super Trouper. Говорейки на 20-годишнината на Mamma Mia! в Уест Енд, създателят на мюзикъла Джуди Креймър разкри: „Знаехме, че имаме нещо много специално...Сега 9 милиона хора са гледали лондонското шоу, 65 милиона по света, а женският екип износи 121 сутиена на седмица".



Бьорн Улвеус и Бени Андершон от АББА пристигнаха от Швеция, за да присъстват на тържествата.



Групата ще пусне първите си нови песни от 36 години - I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down - тази есен.



Но Бени каза: "Има две нови песни. Няма нов албум."