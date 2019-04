Отличават най-успешните инфлуенсъри в България



На 09 май ще се проведе първата церемонията по връчването на престижните награди “Influencer Of The Year”. По време на VIP церемонията в Централен Военен Клуб София ще бъдат връчени 12 статуетки на най-големите и отличили се български инфлуенсъри. Номинациите в различните категории ще бъдат обявени на 09 април и всеки ще може да гласува за любимите си инфлуенсъри до 30 април. След церемонията партито ще се пренесе в една от най-популярните дестинации в София - Planet Club. Церемонията “Influencer Of The Year” ще даде старт и на най-мащабния моден проект на Балканите - The Fashion Ministry. The Fashion Ministry е първият моден хъб, който ще предложи затворен цикъл от няколко проекта - ивент и маркетинг агенция, телевизионен канал, радио и цялостен talent management. Изпълнителен директор и собственик на The Fashion Ministry е Владимир Иванов, който е един от основателите и бивш съсобственик на Sofia Fashion Week. “Реализирането на “Influencer Of The Year” е изключително важно за нас. Като нова агенция на пазара, ние искаме от една страна да обърнем заслужено внимание на актуалните инфлуенсъри в страната, но и същевременно да покажем и наложим нов стандарт в организирането на събития в България.”, коментира Христо Първанов, Мениджър събития в The Fashion Ministry.