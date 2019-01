Джоли се завръща на екран



Анджелина Джоли е готова за голямото си завръщане на големия екран и вече е ясно с кой филм ще го направи. 43-годишната актриса е подписала договор за участие в трилъра Those Who Wish Me Dead, съобщаваThe Hollywood Reporter. Режисьор ще бъде Тейлър Шеридан, който направи своя дебют с Wind River. Историята ще се върти около 14-годишно момче, което става свидетел на брутално убийство. То попада в програмата за защита на свидетелите, получава нова самоличност, но и убиецът е готов до направи всичко, за да го открие. Очаква се снимките на филма да започнат през май. В последно време Джоли предпочете да се фокусира върху децата и ангажиментите си като специален посланик на ООН.









