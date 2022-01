Левандовски спечели за втора поредна година наградата The Best на ФИФА



Гласували 0

Видян 32 пъти | Коментари 0 Гласували



Роберт Левандовски спечели наградата The Best за 2021 г., връчвана от Световната футболна федерация (ФИФА). Полякът триумфира с приза за втора поредна година, като този път той изпревари Лионел Меси и Мохамед Салах.

"Много съм горд да получа тази награда. Трофеят обаче принадлежи на моите съотборници и треньори, затова искам да благодаря на всички около мен", каза Левандовски с директно включване от Мюнхен на церемонията, която се проведе в Цюрих.



През годината нападателят на Байерн подобри рекорда на Герд Мюлер за най-много голове в рамките на една календарна година. Левандовски помогна на баварците да спечелят Бундеслигата и световното клубно първенство.



През ноември Левандовски завърши втори зад Меси в класацията за Златната топка.



Дълго време ФИФА участваше в Златната топка на Франс Футбол, но от 2016 г. международната федерация се отдели и създаде своя награда. За пръв път, носителят на наградата The Best не съвпада с носителя на Златната топка за годината.



В идеалния отбор на годината попаднаха Джанлуиджи Донарума, Давид Алаба, Рубен Диаш, Леонардо Бонучи, Жоржиньо, Нголо Канте, Кевин Де Бройне, Кристиано Роналдо, Ерлинд Холанд, Роберт Левандовски и Лионел Меси.

За най-добър треньор беше избран Томас Тухел, който изведе Челси до трофея в Шампионската лига и до Суперкупата на Европа.