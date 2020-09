Цвети Пиронкова се завърна в световната ранглиста



Цветана Пиронкова се завърна в световната ранглиста. 33-годишната българка беше извън корта три години заради майчинство, но се представи отлично на US Open. Тя достигна до четвъртфиналите на турнира от Големия шлем в Ню Йорк и благодарение на спечелените 430 точки, се изстреля на 156-о място в класацията на Женската тенис асоциация.

Първа ракета на България все още е Виктория Томова, но тя се смъкна с 3 места и вече е 136-а с актив от 509 точки. Трета от българките е Изабелла Шиникова - 201-ва с 326 точки.

Австралийката Ашли Барти остава на върха с 8717 точки, а Симона Халеп задържа втората си позиция с 6356 точки. Шампионката от US Open Наоми Осака се изкачи от 6-о на 3-то място с 5789 точки, изпреварвайки Каролина Плишкова.

В мъжкия тенис пък Доминик Тийм стигна до първата си титла от Големия шлем. Австриецът осъществи първия в историята на Оупън ерата обрат във финалната среща от 0:2 до 3:2 сета. В Ню Йорк той победи Александър Зверев с 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

Победа, но на турнира на червени кортове в Рим постигна и най-добрият ни тенисист Григор Димитров. Хасковлията победи със 7:5, 6:1 Джанлука Магер в първия кръг на Мастърса в италианската столица. Лошата новина за българина е, че отстъпи с 2 места в световната ранглиста след разоочароващото си представяне на US Open. Димитров, който отпадна още във втория кръг в Ню Йорк вече е №22 в света. Припомняме, че миналата година той стигна до полуфиналите на надпреварата в САЩ.

Лидер при мъжете остава Новак Джокович, следван от Рафа Надал и новият шампион на US Open Доминик Тийм.









