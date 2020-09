Азаренка и Осака на финал на US Open

Виктория Азаренка от Беларус и Наоми Осака от Япония ще играят във финал на откритото първенство на Съединените щати по тенис при жените.



Виктория Азаренка, която беше една от трите останали майки на четвъртфиналите на US Open, отмъсти за загубата на Цветана Пиронкова и елиминира Серина Уилямс на полуфиналите на турнира. Беларуската тенисистка обърна американката с 1:6, 6:3, 6:3 и за първи път от седем години се класира за финал от Големия шлем.



31-годишната Азаренка за последно спори за титлата от US Open през 2013 г., когато загуби в три сета именно от Серина Уилямс. През 2012 г. също се игра финал между двете и американката се наложи след три изиграни части. Виктория Азаренка за първи път в кариерата си победи Серина Уилямс от 11 мача между двете на турнирите от Големия шлем.



Японката Наоми Осака записа успех със 7:6 (1), 3:6, 6:3 над Дженифър Брейди (САЩ). Така Осака ще опита за втори път да спечели титлата от US Open, след като през 2018 г. победи Серина Уилямс на финала.



Интересното е, че само преди седмица трябваше да има финална среща в Ню Йорк между Осака и Азаренка. Двете стигнаха до спора за титлата от турнира, предшестващ Откритото първенство на САЩ. Японката обаче се отказа да изиграе двубоя заради контузия и Виктория Азаренка спечели първата си титла от турнир на WTA за последните четири години.

