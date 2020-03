Великият Мартен Фуркад сложи край на кариерата си, Краси Анев също

Великият Мартен Фуркад се сбогува с биатлона с победа, на мястото където взе стана за първи път шампион преди 10 години.

Българите не участваха в последния старт за сезона, прекратен предсрочно, заради коронавируса.

Най-добрият български биатлонист коментира в социалните мрежи, че това е края: "This Is the End“, написа Краси Анев. Това даде повод на всички, да си мислят, че дойде края и на неговата кариера.

Анев е европейски шампион при юношите за 2007 година в индивидуалното бягане, а в преследването финишира на второ място.; европейски шампиони при мъжете на 20 км. през 2019 г. Дебютира през 1997, а от 2004 е в националния отбор на България. Участва на Олимпиадите във Ванкувър 2010 и Сочи 2014.

Французинът Мартен Фуркад, който вчера обяви края на кариерата си, спечели днешното преследване в Контиолахти, Финландия.

Това бе неговата 83-а победа за 13-те му сезона в Световната купа.

На подиума до него пък застанаха съотборниците му от френския тим Кантен Фийо Майе и Емилиен Жакелен, които заеха второто и третото място.

Четвърти завърши норвежецът Йоханес Тингес Бьо, а това му бе достатъчно, за да спечели Големия кристален глобус за втори път. В генералното класиране той изпревари Фуркад само с две точки.

Фуркад се оттегля от биатлона с пет златни медала от Олимпиада, 13 титли от Световно първенство и 149 подиума от 244 индивидуални старта.

При жените също стана ясно, че една от най-големите се отказва, а именно финландката Кайса Макарайнен. Тя завърши кариерата си с 27 победи за световната купа и четвърта в днешното преследване.